В России начали работу визовые центры Великобритании

8 июня Великобритания ввела двухнедельный карантин для всех приезжающих. Все прибывшие должны сообщить, где они остановились, чтобы власти могли проверить, соблюдают ли они карантин. Страна не ввела ограничения на въезд на свою территорию для россиян в связи с пандемией коронавируса, но международные рейсы из России пока не возобновились. По данным Университета Джонса Хопкинса на 22 июня, в Великобритании СOVID-19 заразились 305 803 человека, 42 717 умерли.