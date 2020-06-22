В России начали работу визовые центры Великобритании
С 22 июня визовые центры Великобритании начнут выдавать паспорта в России. С 29 возможно записаться на подачу заявлений, сообщает Telegram-канал посольства в Москве. Перед входом в центр посетителям измерят температуру, а в помещении необходимо использовать защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.
Работа посольства возобновится поэтапно. Сначала специалисты займутся заявлениями, рассмотрение которых было приостановлено из-за распространения коронавируса. Визовая и иммиграционная служба Великобритании будет стремиться рассматривать визовые заявления в те же сроки, что и до пандемии коронавируса: для стандартной визы ‒ 15 дней. Но заявителей предупреждают о возможных задержках в связи с поэтапным возобновлением работы. Временно приостановлена услуга, которая позволяет оформить визу в течение 5 дней.
8 июня Великобритания ввела двухнедельный карантин для всех приезжающих. Все прибывшие должны сообщить, где они остановились, чтобы власти могли проверить, соблюдают ли они карантин. Страна не ввела ограничения на въезд на свою территорию для россиян в связи с пандемией коронавируса, но международные рейсы из России пока не возобновились. По данным Университета Джонса Хопкинса на 22 июня, в Великобритании СOVID-19 заразились 305 803 человека, 42 717 умерли.