Напавшего на пограничников рыбака из КНДР суд лишил свободы на четыре года

Все трое обвиняются по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В июне суд начал рассматривать их дела, продлив арест фигурантам и отложив заседания на начало июля. В четверг, 2 июля суд начал судебное следствие по делу еще одного из трех рыбаков и отложил заседание на сентябрь. Уголовные дела против остальных 14 корейцев, участвовавших в инциденте в Японском море, находится на заключительном этапе следствия.