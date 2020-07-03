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Напавшего на пограничников рыбака из КНДР суд лишил свободы на четыре года

Ведомости

Находкинский городской суд вынес приговор одному из трех рыбаков из Северной Кореи, которые в сентябре 2019 г. напали на пограничников в Японском море и избили их палками. Его приговорили к четыре годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщил РИА «Новости» представитель суда.

Осенью прошлого года пограничники в Приморье обнаружили в Японском море рыболовное судно, которое незаконно вело лов кальмаров. 17 северокорейских рыбаков после инцидента были арестованы за нападение на пограничников с деревянными палками в ходе задержания судна. Трое их них нанесли трем военнослужащим погранслужбы множество ударов и причинили, по данным следствия, вред средней тяжести их здоровью.

Все трое обвиняются по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В июне суд начал рассматривать их дела, продлив арест фигурантам и отложив заседания на начало июля. В четверг, 2 июля суд начал судебное следствие по делу еще одного из трех рыбаков и отложил заседание на сентябрь. Уголовные дела против остальных 14 корейцев, участвовавших в инциденте в Японском море, находится на заключительном этапе следствия.

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Как ранее сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ФСБ, инцидент произошел 17 сентября 2019 г. у банки Кито-Ямато в Японском море (она находится в исключительной экономической зоне России). По данным ФСБ, российские пограничники задержали северокорейскую рыболовецкую шхуну, одновременно экипаж второй шхуны совершил вооруженное нападение на досмотровую группу российской погранохраны, ранения получили трое пограничников, ответным огнем ранено несколько северокорейских моряков. Всего пограничники задержали две шхуны, 11 мотоботов и 161 человека их экипажей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных