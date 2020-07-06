Защита Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор
Защита осужденного на три года условно режиссера Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор Мещанского районного суда, рассказал ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов.
«Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии»,- отметил адвокат. По его словам, после судебного процесса «всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб».
Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно, а также оштрафовал на 800 000 руб. Режиссер был признан виновным в особо крупном мошенничестве при реализации театрального проекта «Платформа». Пострадавшей стороной по данному делу было признано Минкультуры. Ущерб ведомству составил почти 129 млн руб. Серебренникова и других фигурантов дела суд обязал солидарно возместить эту сумму. Ранее режиссер заявил, что у него нет денег для возмещения ущерба.