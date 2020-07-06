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Расследование уголовного дела Михаила Ефремова завершено

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Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, совершившего ДТП на Смоленской площади в Москве, рассказал ТАСС руководитель пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин. Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщал, что следствие предъявило Ефремову обвинение в окончательной редакции.

Авария произошла 8 июня около 23.00 мск на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона умер в больнице. Сейчас актер находится под домашним арестом.

В отношении Ефремова возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Максимальное наказание по этой части статьи – до 12 лет колонии. Сначала актер признал вину. Однако позже его адвокат сообщил, что Ефремов отказался от своих слов.

Ранее по теме: Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных