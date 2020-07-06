Против Петра Верзилова возбудили уголовное дело из-за канадского паспорта
Против издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье о неуведомлении о двойном гражданстве (330.2 УК). Об этом он сам сообщил «Медиазоне». По его словам, ему вручили повестку о явке на допрос в Следственный комитет, который состоится утром 7 июля.
Допрос будет проводить тот же следователь, который в конце июня проводил у Верзилова обыск в рамках дел о массовых беспорядках и применении насилия к полицейскому.
Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательные работы на срок до 400 часов.
Издатель «Медиазоны» был задержан утром 21 июня в своей московской квартире. После его задержали и допросили по так называемому «московскому делу», по которому он проходит свидетелем. Когда Верзилова отпустили из полиции после допроса, его вновь задержали и арестовали на 15 суток по статье о нецензурной брани в общественном месте. Сам Верзилов назвал это провокацией.