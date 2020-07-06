Против Петра Верзилова возбудили уголовное дело из-за канадского паспорта

Издатель «Медиазоны» был задержан утром 21 июня в своей московской квартире. После его задержали и допросили по так называемому «московскому делу», по которому он проходит свидетелем. Когда Верзилова отпустили из полиции после допроса, его вновь задержали и арестовали на 15 суток по статье о нецензурной брани в общественном месте. Сам Верзилов назвал это провокацией.