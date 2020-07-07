НХЛ договорилась с профсоюзом хоккеистов о дате возобновления сезона
Американская Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о предварительной дате возобновления сезона. Матчи отборочного раунда Кубка Стэнли начнутся с 1 августа, сообщается на сайте лиги.
Предварительное соглашение лиги и профсоюза установило даты возобновления сезона в несколько этапов. С 13 июля начнутся официальные тренировочные сборы. К 26 июля клубы приедут в города, где состоятся матчи плей-офф. НХЛ приостановила свой регулярный чемпионат с 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Первоначально его планировалось возобновить в мае, но пандемия помешала реализовать эти планы. В конце мая лига объявила, что прерванный чемпионат завершен досрочно, а сезон возобновится с плей-офф. 24 команды сыграют его в двух городах.
НХЛ и профсоюз игроков также договорились о продлении коллективного соглашения на четыре года. Ранее сообщалось, что оно будет включать в себя пункт об участии игроков лиги в Олимпийских играх 2022 и 2026 гг., в случае договоренностей с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея. Предварительные договоренности теперь предстоит утвердить совету управляющих НХЛ, исполнительному совету и членам профсоюза. Профсоюз проведёт голосование между хоккеистами в течение следующих трех-пяти дней. Нынешнее соглашение, заключенное в январе 2013-го, должно было истечь 15 сентября 2022 г. Срок его действия продлевается до 15 сентября 2026 г.
Кубок Стэнли (историческое название «Хоккейный кубок вызова») — самый известный спортивный трофей в мире, представляет собой огромную серебряную вазу с массивным цилиндрическим основанием высотой 89.54 сантиметров (35.25 дюймов), которая весит 15.5 килограммов. Единственный кубок в профессиональном спорте, на котором гравируются имена всех игроков, тренеров, менеджеров и технического персонала команды, завоевавшей чемпионский титул. Ежегодно вручается победителю серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Получил свое нынешнее название в 1915 г. в честь генерал-губернатора Канады Фредерика-Артура лорда Стэнли Престона, который купил декоративную чашу из серебра в 1892 г. в Англии за $48.67 долларов. Впервые вручен в 1889 г.