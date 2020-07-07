НХЛ договорилась с профсоюзом хоккеистов о дате возобновления сезона

НХЛ и профсоюз игроков также договорились о продлении коллективного соглашения на четыре года. Ранее сообщалось, что оно будет включать в себя пункт об участии игроков лиги в Олимпийских играх 2022 и 2026 гг., в случае договоренностей с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея. Предварительные договоренности теперь предстоит утвердить совету управляющих НХЛ, исполнительному совету и членам профсоюза. Профсоюз проведёт голосование между хоккеистами в течение следующих трех-пяти дней. Нынешнее соглашение, заключенное в январе 2013-го, должно было истечь 15 сентября 2022 г. Срок его действия продлевается до 15 сентября 2026 г.