Рогозин исключил доступ Сафронова к закрытой информации«Роскосмос» отрицал связь истории со своей текущей деятельностью
Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что его советник, бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации, передает ТАСС. Он отметил, что Сафронов был приглашен для освещения деятельности «Роскосмоса».
Рогозин сказал, что «не сомневался» в личной порядочности и профессионализме Сафронова и знал его как журналиста, глубоко разбиравшегося в материалах для «Коммерсанта».
«Роскосмос» и ФСБ сообщили о задержании Сафронова утром 7 июля. Сафронову вменяется государственная измена. По заявлению ФСБ, Сафронов выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну. «Роскосмос» отрицает связь задержания Сафронова с текущей деятельностью госкорпорации.
Задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по имеющейся у него информации. ФСБ не ставила президента Владимира Путина в известность до задержания Сафронова, так как «совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки», сказал он.