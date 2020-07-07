Рогозин исключил доступ Сафронова к закрытой информации

Задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по имеющейся у него информации. ФСБ не ставила президента Владимира Путина в известность до задержания Сафронова, так как «совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки», сказал он.