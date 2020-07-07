В Москве начались задержания журналистов на пикете в поддержку Сафронова
Журналистку «Коммерсанта» Елену Черненко задержали у здания ФСБ на Лубянке во время пикетов в поддержку советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Видео задержания Черненко опубликовал «Коммерсантъ». Черненко подтвердила «РИА Новости», что ее везут в полицию. «Новая газета» также сообщила о задержании журналистов «Коммерсанта» Киры Дюрягиной и Александра Черных, журналистки «Проекта» Ольги Чураковой.
«Роскосмос» и ФСБ сообщили о задержании Сафронова утром 7 июля. Сафронову вменяется государственная измена. По заявлению ФСБ, Сафронов выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну.
«Роскосмос» отрицает связь задержания Сафронова с текущей деятельностью госкорпорации. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, советником которого был Сафронов, сообщил ТАСС, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации. Задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по имеющейся у него информации.