В Москве начались задержания журналистов на пикете в поддержку Сафронова

«Роскосмос» отрицает связь задержания Сафронова с текущей деятельностью госкорпорации. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, советником которого был Сафронов, сообщил ТАСС, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации. Задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по имеющейся у него информации.