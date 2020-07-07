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В Москве начались задержания журналистов на пикете в поддержку Сафронова

Ведомости

Журналистку «Коммерсанта» Елену Черненко задержали у здания ФСБ на Лубянке во время пикетов в поддержку советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Видео задержания Черненко опубликовал «Коммерсантъ». Черненко подтвердила «РИА Новости», что ее везут в полицию. «Новая газета» также сообщила о задержании журналистов «Коммерсанта» Киры Дюрягиной и Александра Черных, журналистки «Проекта» Ольги Чураковой.

«Роскосмос» и ФСБ сообщили о задержании Сафронова утром 7 июля. Сафронову вменяется государственная измена. По заявлению ФСБ, Сафронов выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну. 

«Роскосмос» отрицает связь задержания Сафронова с текущей деятельностью госкорпорации. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, советником которого был Сафронов, сообщил ТАСС, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации. Задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по имеющейся у него информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных