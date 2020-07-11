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ЛДПР опровергла причастность к митингу в Хабаровске

Ведомости

ЛДПР не организовывала несогласованные акции в Хабаровске в связи с арестом губернатора Сергея Фургала, заявила фракция партии в Государственной думе в своем канале в Telegram. «Мы парламентская партия и действуем только в рамках закона», – заявили в ЛДПР. Во фракции сообщили, что по партийной линии ЛДПР противоправных действий «не было и не будет».

11 июля в Хабаровске прошло шествие в поддержку члена ЛДПР, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей и покушении на них. После задержания Фургала руководитель фракции ЛДПР в законодательной думе Хабаровского края Сергей Зюбр сообщил об обысках у пяти членов партии.

О непричастности к протестам ранее заявила руководитель комитета правительства Хабаровского края по информационной политике и массовым коммуникациям Анна Губина. Она заявила, что ни правительство, ни комитет не причастны к акциям, после сообщения краевого управлении МВД о причастности «команды Фургала» к акции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных