ЛДПР опровергла причастность к митингу в Хабаровске
ЛДПР не организовывала несогласованные акции в Хабаровске в связи с арестом губернатора Сергея Фургала, заявила фракция партии в Государственной думе в своем канале в Telegram. «Мы парламентская партия и действуем только в рамках закона», – заявили в ЛДПР. Во фракции сообщили, что по партийной линии ЛДПР противоправных действий «не было и не будет».
11 июля в Хабаровске прошло шествие в поддержку члена ЛДПР, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей и покушении на них. После задержания Фургала руководитель фракции ЛДПР в законодательной думе Хабаровского края Сергей Зюбр сообщил об обысках у пяти членов партии.
О непричастности к протестам ранее заявила руководитель комитета правительства Хабаровского края по информационной политике и массовым коммуникациям Анна Губина. Она заявила, что ни правительство, ни комитет не причастны к акциям, после сообщения краевого управлении МВД о причастности «команды Фургала» к акции.