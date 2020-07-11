ЛДПР опровергла причастность к митингу в Хабаровске

ЛДПР не организовывала несогласованные акции в Хабаровске в связи с арестом губернатора Сергея Фургала, заявила фракция партии в Государственной думе в своем канале в Telegram. «Мы парламентская партия и действуем только в рамках закона», – заявили в ЛДПР. Во фракции сообщили, что по партийной линии ЛДПР противоправных действий «не было и не будет».