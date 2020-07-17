В Санкт-Петербурге строители «Лахта центра» устроили забастовку
Строители петербургского делового центра «Лахта Центра» устроили забастовку и потребовали погасить долг по зарплате. Всего в акции протеста участвуют 500 человек, передает интернет-издание 47news.ru.
Как рассказали порталу в пресс-службе генподрядчика «Ренессанс Констракшн», сотрудники требуют дополнительные выплаты и 13-ю зарплату. «Все сотрудники получают деньги, согласно трудовому законодательству», — сказали в пресс-службе, добавив, что требования о дополнительных выплатах рабочим обсуждаются, в том числе с участием консульства Узбекистана.
Из лозунгов рабочих следует, что зарплату они требуют за апрель-май, уточнило издание.
«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы. Осенью 2018 г. «Лахта центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.