В Санкт-Петербурге строители «Лахта центра» устроили забастовку

Как рассказали порталу в пресс-службе генподрядчика «Ренессанс Констракшн», сотрудники требуют дополнительные выплаты и 13-ю зарплату. «Все сотрудники получают деньги, согласно трудовому законодательству», — сказали в пресс-службе, добавив, что требования о дополнительных выплатах рабочим обсуждаются, в том числе с участием консульства Узбекистана.