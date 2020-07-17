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В Санкт-Петербурге строители «Лахта центра» устроили забастовку

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Строители петербургского делового центра «Лахта Центра» устроили забастовку и потребовали погасить долг по зарплате. Всего в акции протеста участвуют 500 человек, передает интернет-издание 47news.ru.

Как рассказали порталу в пресс-службе генподрядчика «Ренессанс Констракшн», сотрудники требуют дополнительные выплаты и 13-ю зарплату. «Все сотрудники получают деньги, согласно трудовому законодательству», — сказали в пресс-службе, добавив, что требования о дополнительных выплатах рабочим обсуждаются, в том числе с участием консульства Узбекистана.

Из лозунгов рабочих следует, что зарплату они требуют за апрель-май, уточнило издание.

«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы. Осенью 2018 г. «Лахта центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных