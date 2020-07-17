Роскомнадзор составит на главреда «Коммерсант-Уфа» протокол за фейкньюс

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал главного редактора «Царьграда» Дарью Токареву на 120 000 руб. за распространение фейковых новостей (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) о коронавирусе. В постановлениях суда говорилось, что Токарева допустила распространение на сайте «Царьграда» заведомо ложной общественно значимой информации, в частности о механизмах распространения вируса и вакцинации от него.