В Сколтехе назвали источник появления коронавируса в России
Коронавирусная инфекция пришла в Россию преимущественно из Европы, а не Китая, выяснили ученые Сколтеха после исследования генома коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Сопоставление генетических данных по вирусам на территории страны, с данными о передвижении населения, показало, что вирусное разнообразие коронавируса в России появилось, как минимум, из 67 независимых источников. Завоз вируса в разные города страны происходил в феврале-марте 2020 г. в больше части из Европы, рассказали в институте.
Многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в России. Однако несмотря на это на данный момент в стране циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах, сообщает Сколтех. Отдельное внимание ученые уделили вспышке инфекции в одной из больниц Санкт-Петербурга – НИИ им. Вредена, где заболело более 400 человек. Из больницы вирус распространился по городу, оказав влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге.
В начале апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что чаще всего коронавирус в Россию завозят из Италии, Испании, Франции, Германии и Объединенных Арабских Эмиратов. По ее словам, Россия смогла избежать первой волны заражения непосредственно из Китая, сообщали «РИА Новости».
Россия сейчас находится на четвертом месте по количеству заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба на 19 июля, в России общее число случаев заражения COVID-19 превышает 771 000. Умерли более 12 000 человек. В мире с начала пандемии заразились коронавирус обнаружили у более 14 млн человек, скончались более 600 000, выздоровели 8 млн.