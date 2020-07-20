В Сколтехе назвали источник появления коронавируса в России

Многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в России. Однако несмотря на это на данный момент в стране циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах, сообщает Сколтех. Отдельное внимание ученые уделили вспышке инфекции в одной из больниц Санкт-Петербурга – НИИ им. Вредена, где заболело более 400 человек. Из больницы вирус распространился по городу, оказав влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге.