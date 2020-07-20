Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии опьянения, которое повлекло по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). «Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет», ‒ говорится в сообщении прокуратуры.