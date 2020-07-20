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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова. Оно будет направлено в Пресненский районный суд, сообщается на сайте ведомства.

Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии опьянения, которое повлекло по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). «Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет», ‒ говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее полиция завершила расследование уголовного дела в отношении Ефремова, совершившего ДТП. Авария произошла 8 июня около 23.00 мск на Смоленской площади в Москве. По версии следствия, Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона умер в больнице.

Ранее по теме: Расследование уголовного дела Михаила Ефремова завершено

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных