Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова. Оно будет направлено в Пресненский районный суд, сообщается на сайте ведомства.
Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии опьянения, которое повлекло по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). «Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет», ‒ говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее полиция завершила расследование уголовного дела в отношении Ефремова, совершившего ДТП. Авария произошла 8 июня около 23.00 мск на Смоленской площади в Москве. По версии следствия, Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона умер в больнице.