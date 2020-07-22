Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото

7 мая правоохранительные органы задержали основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника полиции, он арестован до 6 августа. Всего против Воронцова возбудили семь уголовных дел. Два дела связаны с бывшим полицейским, у которого создатель проекта, по версии следствия, вымогал 300 000 руб. в обмен на отказ от публикации личных фотографий. Они в итоге были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. По этому делу также проходит администратор «Омбудсмена полиции» Игорь Худяков. Другие дела возбуждены по обращению двух женщин, которые фигурируют в качестве пострадавших. Воронцов вину не признает.