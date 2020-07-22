Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией. Свое признание он сделал после смягчения обвинения, сообщил «Интерфаксу» адвокат Худякова Максим Пашков.
По словам Пашкова, следствие переквалифицировало обвинение с ч. 3 ст. 242 УК (распространение порнографии в группе лиц с использованием интернета) на ч. 1 этой же статьи (распространение порнографии). Игорю Худякову по ней может грозить до двух лет колонии. Худякова во вторник, 21 июля после смягчения обвинения выпустили из СИЗО, его арест отменен. По версии следствия администратор паблика «Омбудсмен полиции» опубликовал в нем интимные фотографии коллеги, служащей в органах дознания полиции. Она отправляла их мужу, который находился в командировке.
7 мая правоохранительные органы задержали основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника полиции, он арестован до 6 августа. Всего против Воронцова возбудили семь уголовных дел. Два дела связаны с бывшим полицейским, у которого создатель проекта, по версии следствия, вымогал 300 000 руб. в обмен на отказ от публикации личных фотографий. Они в итоге были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. По этому делу также проходит администратор «Омбудсмена полиции» Игорь Худяков. Другие дела возбуждены по обращению двух женщин, которые фигурируют в качестве пострадавших. Воронцов вину не признает.
Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.