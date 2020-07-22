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Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото

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Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией. Свое признание он сделал после смягчения обвинения, сообщил «Интерфаксу» адвокат Худякова Максим Пашков.

По словам Пашкова, следствие переквалифицировало обвинение с ч. 3 ст. 242 УК (распространение порнографии в группе лиц с использованием интернета) на ч. 1 этой же статьи (распространение порнографии). Игорю Худякову по ней может грозить до двух лет колонии. Худякова во вторник, 21 июля после смягчения обвинения выпустили из СИЗО, его арест отменен. По версии следствия администратор паблика «Омбудсмен полиции» опубликовал в нем интимные фотографии коллеги, служащей в органах дознания полиции. Она отправляла их мужу, который находился в командировке.

7 мая правоохранительные органы задержали основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника полиции, он арестован до 6 августа. Всего против Воронцова возбудили семь уголовных дел. Два дела связаны с бывшим полицейским, у которого создатель проекта, по версии следствия, вымогал 300 000 руб. в обмен на отказ от публикации личных фотографий. Они в итоге были опубликованы, поскольку потерпевший отказался платить. По этому делу также проходит администратор «Омбудсмена полиции» Игорь Худяков. Другие дела возбуждены по обращению двух женщин, которые фигурируют в качестве пострадавших. Воронцов вину не признает.

Ранее по теме: СКР решил освободить администратора паблика «Омбудсмен полиции»

Воронцов – бывший сотрудник МВД. Его проект «Омбудсмен полиции» занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.

Ранее по теме: Основатель паблика «Омбудсмен полиции» стал фигурантом семи уголовных дел

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных