Число заразившихся коронавирусом в мире выросло на миллион за пять суток

По его подсчетам на 1.00 мск, всего в мире с начала пандемии выявили 15 056 149 случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 скончались 619 784 человека. 13 млн заразившихся насчитывалось на 14 июля, 11 млн — на 4 июля, 12 млн – 9 июля. Отметка в 14 млн случаев заражения была преодолена 18 июля. Таким образом прирост на один миллион подхвативших коронавирус произошел всего за пять суток.