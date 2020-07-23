Число заразившихся коронавирусом в мире выросло на миллион за пять суток
Количество заразившихся коронавирусом в мире к 23 июля превысило 15 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
По его подсчетам на 1.00 мск, всего в мире с начала пандемии выявили 15 056 149 случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 скончались 619 784 человека. 13 млн заразившихся насчитывалось на 14 июля, 11 млн — на 4 июля, 12 млн – 9 июля. Отметка в 14 млн случаев заражения была преодолена 18 июля. Таким образом прирост на один миллион подхвативших коронавирус произошел всего за пять суток.
Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 941 741) зарегистрировали в США, далее следуют Бразилия (2 159 654) и Индия (1 193 078 ). Россия на четвертом месте, по данным федерального оперативного штаба на 22 июля, количество заразившихся — 789 190 человек.
Общее число летальных исходов с начала пандемии в России на 22 июля выросло до 12 745. За все время эпидемии выздоровели 572 053 человека. Продолжают лечение 204 392 больных.