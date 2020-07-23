Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире выросло на миллион за пять суток

Ведомости

Количество заразившихся коронавирусом в мире к 23 июля превысило 15 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По его подсчетам на 1.00 мск, всего в мире с начала пандемии выявили 15 056 149 случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 скончались 619 784 человека. 13 млн заразившихся насчитывалось на 14 июля, 11 млн — на 4 июля, 12 млн – 9 июля. Отметка в 14 млн случаев заражения была преодолена 18 июля. Таким образом прирост на один миллион подхвативших коронавирус произошел всего за пять суток.

Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 941 741) зарегистрировали в США, далее следуют Бразилия (2 159 654) и Индия (1 193 078 ). Россия на четвертом месте, по данным федерального оперативного штаба на 22 июля, количество заразившихся — 789 190 человек.

В России зарегистрировали 5862 новых случая заражения коронавирусом

Умерли за сутки 165 пациентов

Общее число летальных исходов с начала пандемии в России на 22 июля выросло до 12 745. За все время эпидемии выздоровели 572 053 человека. Продолжают лечение 204 392 больных.

Ранее по теме: Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных