Полиция задержала бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова

В отношении Крашенинникова составили протокол о повторном неуважении к власти, передал Чиков заявление Бушмакова. Поводом стал пост о судьях Конституционного суда, который Крашенинников сделал в своем канале в Telegram. Крашенниников назвал судей «[экскрементами] в мантиях» в марте 2020 г., когда президент Владимир Путин попросил Конституционный суд дать разъяснения по поводу тогда еще возможного обнуления президентских сроков.