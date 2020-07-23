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Полиция задержала бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова

Ведомости

Полиция в Екатеринбурге задержала политолога, бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова. Об этом Крашенниников сообщил у себя в Facebook, информацию о задержании подтвердил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем канале в Telegram. Интересы Крашенинникова представляет адвокат «Агоры» Алексей Бушмаков.

В отношении Крашенинникова составили протокол о повторном неуважении к власти, передал Чиков заявление Бушмакова. Поводом стал пост о судьях Конституционного суда, который Крашенинников сделал в своем канале в Telegram. Крашенниников назвал судей «[экскрементами] в мантиях» в марте 2020 г., когда президент Владимир Путин попросил Конституционный суд дать разъяснения по поводу тогда еще возможного обнуления президентских сроков.

Федор Крашенинников — екатеринбургский политолог и политконсультант, участвовал в различных политических проектах. В 2011 г в соавторстве с Леонидом Волковым написал книгу «Облачная демократия» о перспетивах демократии и избирательной системы. Крашенинников — участник протестов 2011-12 гг. и критик федеральных и местных властей, в настоящее время не состоит в каких-либо политических партиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных