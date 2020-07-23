Полиция задержала бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова
Полиция в Екатеринбурге задержала политолога, бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова. Об этом Крашенниников сообщил у себя в Facebook, информацию о задержании подтвердил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем канале в Telegram. Интересы Крашенинникова представляет адвокат «Агоры» Алексей Бушмаков.
В отношении Крашенинникова составили протокол о повторном неуважении к власти, передал Чиков заявление Бушмакова. Поводом стал пост о судьях Конституционного суда, который Крашенинников сделал в своем канале в Telegram. Крашенниников назвал судей «[экскрементами] в мантиях» в марте 2020 г., когда президент Владимир Путин попросил Конституционный суд дать разъяснения по поводу тогда еще возможного обнуления президентских сроков.
Федор Крашенинников — екатеринбургский политолог и политконсультант, участвовал в различных политических проектах. В 2011 г в соавторстве с Леонидом Волковым написал книгу «Облачная демократия» о перспетивах демократии и избирательной системы. Крашенинников — участник протестов 2011-12 гг. и критик федеральных и местных властей, в настоящее время не состоит в каких-либо политических партиях.