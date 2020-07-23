Памфилова обвинила сотрудников ЦИК в неграмотности после опроса в Twitter

Распоряжение поступило на следующий день после публикации опроса в аккаунте ЦИК в Twitter. Подавляющее большинство проголосовавших пользователей Twitter ответили «нет» на вопрос: «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?». Позднее запись в Twitter была удалена. Аналогичный опрос во «В контакте» остался опубликованным: на момент публикации новости 92% из более чем 21 000 пользователей ответили «нет».