Памфилова обвинила сотрудников ЦИК в неграмотности после опроса в Twitter
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова распорядилась убрать опросы из аккаунтов ЦИК в социальных сетях, заявила Памфилова в эфире радио «Говорит Москва». Публикация опросов от имени ЦИК – это «просто неграмотность наших сотрудников», сказала Памфилова. «Кто может вообще размещать в соцсетях какие-то опросы?» – сказала она и заявила, что все опросы, проводимые в социальных сетях, – это «соревнование ботов».
Распоряжение поступило на следующий день после публикации опроса в аккаунте ЦИК в Twitter. Подавляющее большинство проголосовавших пользователей Twitter ответили «нет» на вопрос: «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?». Позднее запись в Twitter была удалена. Аналогичный опрос во «В контакте» остался опубликованным: на момент публикации новости 92% из более чем 21 000 пользователей ответили «нет».
Практика многодневного голосования была применена на голосовании по поправкам в Конституцию в июне – июле 2020 г. 21 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней, начиная с 2021 г., Совет Федерации должен будет рассмотреть его 24 июля.