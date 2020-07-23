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Памфилова обвинила сотрудников ЦИК в неграмотности после опроса в Twitter

Ведомости

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова распорядилась убрать опросы из аккаунтов ЦИК в социальных сетях, заявила Памфилова в эфире радио «Говорит Москва». Публикация опросов от имени ЦИК – это «просто неграмотность наших сотрудников», сказала Памфилова. «Кто может вообще размещать в соцсетях какие-то опросы?» – сказала она и заявила, что все опросы, проводимые в социальных сетях, – это «соревнование ботов».

Распоряжение поступило на следующий день после публикации опроса в аккаунте ЦИК в Twitter. Подавляющее большинство проголосовавших пользователей Twitter ответили «нет» на вопрос: «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?». Позднее запись в Twitter была удалена. Аналогичный опрос во «В контакте» остался опубликованным: на момент публикации новости 92% из более чем 21 000 пользователей ответили «нет».

Практика многодневного голосования была применена на голосовании по поправкам в Конституцию в июне – июле 2020 г. 21 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней, начиная с 2021 г., Совет Федерации должен будет рассмотреть его 24 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных