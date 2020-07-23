На Украине мужчина захватил в заложники полицейского
В Полтавской области на Украине подозреваемый в угоне автомобиля взял в заложники сотрудника украинской полиции, сообщает агентство «Униан». После переговоров преступник обменял сотрудника полиции на начальника уголовного розыска, полковника Виталия Шияна. С ним он отправился на предоставленном по его требованию автомобиле. Объявлена специальная операция «Гром».
По данным агентства, злоумышленник озвучил следующие требования: он заявил, что хочет избежать уголовной ответственности за угон автомобиля и скрыться. Машина, на которой он передвигается вместе с начальником полиции, по его словам, двигается в сторону столицы.
«Он просит отпустить его. Его задерживали на угоне автомобиля, а теперь еще и взятие заложника. Хочет, чтобы мы его отпустили и не преследовали», — пояснил представитель Полтавского областного управления полиции Роман Гришин.