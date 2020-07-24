Полиция потребовала от метро в Москве проезжать станцию «Новокузнецкая»
Поезда московского метро пропускали станцию «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии по требованию полиции, сообщал аккаунт оперативной информации метро в Twitter. Составы проезжали станцию без остановки. Сообщение о смене графика появилось в аккаунте московского метро в 13.39 мск, через 46 минут метро сообщило о возобновлении движения поездов.
На станции был найден бесхозный предмет, сообщил «Ведомостям» дежурный по пресс-службе столичного главка МВД. После обследования было установлено, что он не представляет опасности, после этого была возобновлена нормальная работа станции.