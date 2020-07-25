Волонтеры сообщили о смерти олимпийского чемпиона Александра Иваницкого
Олимпийский чемпион 1964 г. в вольной борьбе, мастер спорта СССР Александр Иваницкий найден мертвым в Московской области, сообщила поисковая организация «Лиза алерт» в Twitter. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что Иваницкий утонул в реке, по предварительным данным, его смерть не носит криминального характера.
Управление Следственного комитета по Московской области в сообщении «РИА Новости» подтвердило, что тело 82-летнего пенсионера с признаками утопления нашли в реке Вейна. В подмосковном главке СК не уточнили имени погибшего.
Александр Иваницкий – советский борец вольного стиля и самбист, многократный чемпион СССР и мира. Иваницкий комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады 1988 г. в Москве, был руководителем редакции спортивных программ Гостелерадио СССР, после распада Советского Союза работал на телеканале РТР. О местонахождении Иваницкого не было известно с 22 июля, после того как он ушел за грибами, говорил ТАСС его сын Владимир Иваницкий.