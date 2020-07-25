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Волонтеры сообщили о смерти олимпийского чемпиона Александра Иваницкого

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Олимпийский чемпион 1964 г. в вольной борьбе, мастер спорта СССР Александр Иваницкий найден мертвым в Московской области, сообщила поисковая организация «Лиза алерт» в Twitter. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что Иваницкий утонул в реке, по предварительным данным, его смерть не носит криминального характера.

Управление Следственного комитета по Московской области в сообщении «РИА Новости» подтвердило, что тело 82-летнего пенсионера с признаками утопления нашли в реке Вейна. В подмосковном главке СК не уточнили имени погибшего.

Александр Иваницкий – советский борец вольного стиля и самбист, многократный чемпион СССР и мира. Иваницкий комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады 1988 г. в Москве, был руководителем редакции спортивных программ Гостелерадио СССР, после распада Советского Союза работал на телеканале РТР. О местонахождении Иваницкого не было известно с 22 июля, после того как он ушел за грибами, говорил ТАСС его сын Владимир Иваницкий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных