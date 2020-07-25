Волонтеры сообщили о смерти олимпийского чемпиона Александра Иваницкого

Александр Иваницкий – советский борец вольного стиля и самбист, многократный чемпион СССР и мира. Иваницкий комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады 1988 г. в Москве, был руководителем редакции спортивных программ Гостелерадио СССР, после распада Советского Союза работал на телеканале РТР. О местонахождении Иваницкого не было известно с 22 июля, после того как он ушел за грибами, говорил ТАСС его сын Владимир Иваницкий.