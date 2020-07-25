Полиция задержала руководителя «Трансперенси интернешнл» в Екатеринбурге

Петрова проводила в штабе лекцию о контроле за госзакупками, сообщили в «Трансперенси интернешнл». 3 июля в штабе «Объединенных демократов» в Казани уже проходили обыски, в течение двух недель после обыска в Казани и Набережных Челнах были задержаны шестеро кандидатов в муниципальные депутаты от «Объединенных демократов».