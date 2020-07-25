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Полиция задержала руководителя «Трансперенси интернешнл» в Екатеринбурге

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Руководитель регионального антикоррупционного центра «Трансперенси интернешнл» в Екатеринбурге Екатерина Петрова задержана во время лекции в Казани, сообщает организация на своей странице в Facebook. Петрову задержали в штабе проекта «Объединенные демократы» вместе со всеми присутствующими.

Задержанным устно говорят, что они подозреваются в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщил аккаунт проекта в Twitter. Позднее электоральный юрист «Объединенных демократов» Андрей Давыдов уточнил «МБХ медиа», что задержанных допрашивают в статусе свидетелей по той же статье, у них намерены взять образцы голоса для экспертизы.

Петрова проводила в штабе лекцию о контроле за госзакупками, сообщили в «Трансперенси интернешнл». 3 июля в штабе «Объединенных демократов» в Казани уже проходили обыски, в течение двух недель после обыска в Казани и Набережных Челнах были задержаны шестеро кандидатов в муниципальные депутаты от «Объединенных демократов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных