Полиция задержала руководителя «Трансперенси интернешнл» в Екатеринбурге
Задержанным устно говорят, что они подозреваются в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщил аккаунт проекта в Twitter. Позднее электоральный юрист «Объединенных демократов» Андрей Давыдов уточнил «МБХ медиа», что задержанных допрашивают в статусе свидетелей по той же статье, у них намерены взять образцы голоса для экспертизы.
Петрова проводила в штабе лекцию о контроле за госзакупками, сообщили в «Трансперенси интернешнл». 3 июля в штабе «Объединенных демократов» в Казани уже проходили обыски, в течение двух недель после обыска в Казани и Набережных Челнах были задержаны шестеро кандидатов в муниципальные депутаты от «Объединенных демократов».