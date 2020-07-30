ФСБ задержала депутата петербургского заксобрания

Заместитель секретаря генсовета партии подтвердил ТАСС факт задержания Коваля, отметив, что дополнительной информацией пока не обладает. Как пишет «Интерфакс», Коваль получил в качестве вознаграждения новый автомобиль Audi Q7 и несколько миллионов рублей. По данным агентства, взятка предназначалась за выделение бюджетных средств в рамках депутатской поправки.