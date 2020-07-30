ФСБ задержала депутата петербургского заксобрания
ФСБ задержала в Санкт-Петербурге депутата местного законодательного собрания, члена фракции «Единая Россия» Романа Коваля. Об этом сообщает «Фонтанка». По данным издания, Коваль был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Заместитель секретаря генсовета партии подтвердил ТАСС факт задержания Коваля, отметив, что дополнительной информацией пока не обладает. Как пишет «Интерфакс», Коваль получил в качестве вознаграждения новый автомобиль Audi Q7 и несколько миллионов рублей. По данным агентства, взятка предназначалась за выделение бюджетных средств в рамках депутатской поправки.
Депутат Роман Коваль был избран в заксобрание Санкт-Петербурга в 2016 г. До этого он был депутатом муниципального собрания «Сосновая поляна».