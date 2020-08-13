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«Работа.ру»: 20% работодателей учитывают знак зодиака соискателей

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Обращают внимание на знак зодиака соискателя при приеме на работу 20% российских работодателей, к такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру».

«Суммарно 20% респондентов отметили, что обращают внимание на такую деталь в зависимости от позиции, на которую претендует кандидат», – говорится в сообщении пресс-службы компании. 

Большинство (75%) работодателей обращают внимание на знак зодиака при найме соискателя на руководящую позицию, 50% – на должность офис-менеджера, 45% – на работу в сфере продаж и обслуживания. В меньшей степени руководителей интересует знак зодиака кандидатов на должности IT-специалистов, маркетологов, курьеров, рабочих, рассказали аналитики.

Считают полезным указание знака зодиака в резюме соискателей 52% собственников бизнеса и 19% HR-менеджеров. При этом в компаниях с крупным штатом (более 100 сотрудников) 100% работодателей считают необходимым указание этого параметра в резюме, в компаниях со штатом от 51 до 100 сотрудников  такого мнения придерживается 71% руководителей, в малых – 46%, отметили в «Работе.ру».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных