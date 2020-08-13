«Работа.ру»: 20% работодателей учитывают знак зодиака соискателей
Обращают внимание на знак зодиака соискателя при приеме на работу 20% российских работодателей, к такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру».
«Суммарно 20% респондентов отметили, что обращают внимание на такую деталь в зависимости от позиции, на которую претендует кандидат», – говорится в сообщении пресс-службы компании.
Большинство (75%) работодателей обращают внимание на знак зодиака при найме соискателя на руководящую позицию, 50% – на должность офис-менеджера, 45% – на работу в сфере продаж и обслуживания. В меньшей степени руководителей интересует знак зодиака кандидатов на должности IT-специалистов, маркетологов, курьеров, рабочих, рассказали аналитики.
Считают полезным указание знака зодиака в резюме соискателей 52% собственников бизнеса и 19% HR-менеджеров. При этом в компаниях с крупным штатом (более 100 сотрудников) 100% работодателей считают необходимым указание этого параметра в резюме, в компаниях со штатом от 51 до 100 сотрудников такого мнения придерживается 71% руководителей, в малых – 46%, отметили в «Работе.ру».