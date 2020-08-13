«Работа.ру»: 20% работодателей учитывают знак зодиака соискателей

Считают полезным указание знака зодиака в резюме соискателей 52% собственников бизнеса и 19% HR-менеджеров. При этом в компаниях с крупным штатом (более 100 сотрудников) 100% работодателей считают необходимым указание этого параметра в резюме, в компаниях со штатом от 51 до 100 сотрудников такого мнения придерживается 71% руководителей, в малых – 46%, отметили в «Работе.ру».