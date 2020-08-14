В Минздраве отреагировали на недоверие врачей вакцине от коронавируса
В результатах опроса медиков по вакцине от коронавируса нет сенсаций, написал в своем телеграм-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. По его словам, доверие к новому препарату складывается в течение нескольких лет применения.
«Честно говоря, не вижу сенсации в результатах такого опроса. Доверие нужно заслужить годами применения – это нормально. Собственно, по некоторым лекарствам дискуссии в профессиональной среде ведутся уже много десятилетий», – написал Салагай.
Вакцину от COVID-19 центра им. Гамалеи зарегистрировали 11 августа. Ранее РБК опубликовал опрос, согласно которому 52% врачей не готовы сделать прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию готовы 24,5% медиков. Замглавы Минздрава отметил, что не нужно путать доверие с «объективной оценкой эффективности и безопасности». Эксперты провели оценку и сочли возможным применение вакцины для людей, добавил он.
Салагай подчеркнул, что Минздрав внимательно относится к данным, поступающим от врачей. «Эта информация также не станет исключением», – написал он. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил журналистам через пресс-службу, что «поскольку коллеги не совсем владеют вопросом, что вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов, поэтому и высказываются иногда».