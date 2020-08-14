В Минздраве отреагировали на недоверие врачей вакцине от коронавируса

Салагай подчеркнул, что Минздрав внимательно относится к данным, поступающим от врачей. «Эта информация также не станет исключением», – написал он. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил журналистам через пресс-службу, что «поскольку коллеги не совсем владеют вопросом, что вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов, поэтому и высказываются иногда».