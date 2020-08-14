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В Минздраве отреагировали на недоверие врачей вакцине от коронавируса

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В результатах опроса медиков по вакцине от коронавируса нет сенсаций, написал в своем телеграм-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. По его словам, доверие к новому препарату складывается в течение нескольких лет применения.

«Честно говоря, не вижу сенсации в результатах такого опроса. Доверие нужно заслужить годами применения – это нормально. Собственно, по некоторым лекарствам дискуссии в профессиональной среде ведутся уже много десятилетий», – написал Салагай.

Вакцину от COVID-19 центра им. Гамалеи зарегистрировали 11 августа. Ранее РБК опубликовал опрос, согласно которому 52% врачей не готовы сделать прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию готовы 24,5% медиков. Замглавы Минздрава отметил, что не нужно путать доверие с «объективной оценкой эффективности и безопасности». Эксперты провели оценку и сочли возможным применение вакцины для людей, добавил он.

Салагай подчеркнул, что Минздрав внимательно относится к данным, поступающим от врачей. «Эта информация также не станет исключением», – написал он. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил журналистам через пресс-службу, что «поскольку коллеги не совсем владеют вопросом, что вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов, поэтому и высказываются иногда».

Ранее по теме: РБК: Российские врачи заявили о недоверии к вакцине от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных