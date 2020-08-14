Академик РАН: создание вакцины поможет победить коронавирус

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была разработана центром им. Гамалеи, 11 августа. Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 года, вакцинация будет добровольной.