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Академик РАН: создание вакцины поможет победить коронавирус

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Создание вакцины от коронавируса дает возможность в будущем победить COVID–19, заявил академик РАН, генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

«Я думаю, замечательно, что (вакцина от коронавируса — ред.) зарегистрирована… Мы в перспективе сможем побороть этот тяжелый вирус», — приводит слова Шляхто пресс-служба Минздрава.

Академик добавил, что платформа, на которой вакцина создана, «оправдала себя», поэтому ученые рассчитывают, что она будет эффективной и безопасной.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была разработана центром им. Гамалеи, 11 августа. Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 года, вакцинация будет добровольной.

Ранее по теме: Глава центра Гамалеи ответил на критику российской вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных