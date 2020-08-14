Академик РАН: создание вакцины поможет победить коронавирус
Создание вакцины от коронавируса дает возможность в будущем победить COVID–19, заявил академик РАН, генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто.
«Я думаю, замечательно, что (вакцина от коронавируса — ред.) зарегистрирована… Мы в перспективе сможем побороть этот тяжелый вирус», — приводит слова Шляхто пресс-служба Минздрава.
Академик добавил, что платформа, на которой вакцина создана, «оправдала себя», поэтому ученые рассчитывают, что она будет эффективной и безопасной.
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была разработана центром им. Гамалеи, 11 августа. Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 года, вакцинация будет добровольной.