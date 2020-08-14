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Правительство раскрыло доходы министров за 2019 год

Ведомости

Правительство опубликовало сведения о доходах министров, вице-премьеров, а также их супругов и детей. Самый высокий доход за 2019 г. задекларировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. За год он заработал более 586 млн. руб., что на 142,6 млн больше, чем в прошлом году. На втором месте по доходам оказался вице-премьер Дмитрий Чернышенко с доходом 432,3 млн руб., его супруга заработала больше всех среди ближайших родственников членов кабмина — 66,8 млн руб. 

Вице-премьер Юрий Трутнев, который по итогам 2018 г. заработал больше остальных в правительстве, в 2019 г. оказался на третьем месте. Его доход составил чуть более 180 млн руб. Доход министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева составил 157 млн руб., и пятерку с самыми высокими доходами замыкает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Самый низкий доход оказался у министра спорта Олега Матыцина — 934,7 тыс. руб. 

Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о доходах за 2019 год в размере 18, 2 млн руб., его жена заработала почти в три раза больше — 54,8 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных