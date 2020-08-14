Правительство раскрыло доходы министров за 2019 год

Правительство опубликовало сведения о доходах министров, вице-премьеров, а также их супругов и детей. Самый высокий доход за 2019 г. задекларировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. За год он заработал более 586 млн. руб., что на 142,6 млн больше, чем в прошлом году. На втором месте по доходам оказался вице-премьер Дмитрий Чернышенко с доходом 432,3 млн руб., его супруга заработала больше всех среди ближайших родственников членов кабмина — 66,8 млн руб.