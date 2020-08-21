В Ярославле в многоэтажном доме прогремел взрыв
В Ярославле в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона. По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали.
По словам собеседника, взрыв произошел в доме на улице Батова, обрушились элементы здания с третьего по пятый этаж.
В пресс-службе МЧС России агентству подтвердили, что проводится эвакуация жильцов. Данные по пострадавшим уточняются.
Взрыв газа раздался в жилом доме в Ярославле. Разрушены перекрытия трех этажей. Информация о пострадавших уточняется. pic.twitter.com/akyoqYK396— Пятый канал Новости (@5tv) August 21, 2020