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Великобритания начала тестировать препарат для лечения коронавируса

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Зарегистрированная в Великобритании англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания нового препарата AZD7442, предназначенного для профилактики и лечения коронавируса, сообщает The Guardian.

Препарат представляет собой комбинацию двух антител, вырабатываемых иммунными клетками из одного клеточного клона. В его испытании примут участие 48 жителей Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет. В ходе исследований будет отслеживаться, как новый препарат влияет на организм. 

«Эта комбинация антител в сочетании с нашей запатентованной технологией продления периода полураспада может улучшить как эффективность, так и продолжительность воздействия, а также снизить вероятность сопротивляемости вируса», — заявил исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам биофармацевтических препаратов в AstraZeneca Мене Пангалос.

Также компания совместно с учеными из Оксфордского университета занимается разработкой вакцины от коронавируса.

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза должна начаться на следующей неделе. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных