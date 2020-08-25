Великобритания начала тестировать препарат для лечения коронавируса

Препарат представляет собой комбинацию двух антител, вырабатываемых иммунными клетками из одного клеточного клона. В его испытании примут участие 48 жителей Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет. В ходе исследований будет отслеживаться, как новый препарат влияет на организм.