Великобритания начала тестировать препарат для лечения коронавируса
Зарегистрированная в Великобритании англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания нового препарата AZD7442, предназначенного для профилактики и лечения коронавируса, сообщает The Guardian.
Препарат представляет собой комбинацию двух антител, вырабатываемых иммунными клетками из одного клеточного клона. В его испытании примут участие 48 жителей Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет. В ходе исследований будет отслеживаться, как новый препарат влияет на организм.
«Эта комбинация антител в сочетании с нашей запатентованной технологией продления периода полураспада может улучшить как эффективность, так и продолжительность воздействия, а также снизить вероятность сопротивляемости вируса», — заявил исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам биофармацевтических препаратов в AstraZeneca Мене Пангалос.
Также компания совместно с учеными из Оксфордского университета занимается разработкой вакцины от коронавируса.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза должна начаться на следующей неделе. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.