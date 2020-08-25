Путин уволил замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Владимира Бурыкина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний — начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе.
Ранее бывший начальник ГУ МВД по Москве и начальник оперативного управления МВД Анатолий Якунин был назначен заместителем директора ФСИН.