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Путин уволил замдиректора ФСИН

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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Владимира Бурыкина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний — начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе.

Ранее бывший начальник ГУ МВД по Москве и начальник оперативного управления МВД Анатолий Якунин был назначен заместителем директора ФСИН.

Ранее по теме: Число заключенных в России впервые стало меньше 0,5 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных