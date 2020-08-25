Верховный суд Белоруссии отказался возбуждать дело по жалобе Тихановской

Отмечается, что в возбуждении дела по жалобе Тихановской отказано ввиду неподведомственности (п. 1 ст. 245 ГПК). Кроме того, суд отказал в возбуждении дела экс-кандидатам в президенты Андрею Дмитриеву и Анне Канопацкой, которые также подавали жалобы о непризнании результатов выборов президента.