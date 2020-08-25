Верховный суд Белоруссии отказался возбуждать дело по жалобе Тихановской
Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении дела по жалобе о непризнании выборов, направленной адвокатом бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, следует из материалов суда.
«В возбуждении дела по жалобе Тихановской Светланы Георгиевны на решение Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 августа 2020 г. (постановление № 133) отказать», ‒ говорится в сообщении.
Отмечается, что в возбуждении дела по жалобе Тихановской отказано ввиду неподведомственности (п. 1 ст. 245 ГПК). Кроме того, суд отказал в возбуждении дела экс-кандидатам в президенты Андрею Дмитриеву и Анне Канопацкой, которые также подавали жалобы о непризнании результатов выборов президента.
Ранее адвокат Максим Знак, представляющий интересы Тихановской, подал жалобу в Верховный суд о признании прошедших в стране выборов президента недействительными.