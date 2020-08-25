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Верховный суд Белоруссии отказался возбуждать дело по жалобе Тихановской

Ведомости

Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении дела по жалобе о непризнании выборов, направленной адвокатом бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, следует из материалов суда.

«В возбуждении дела по жалобе Тихановской Светланы Георгиевны на решение Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 августа 2020 г. (постановление  № 133) отказать», ‒ говорится в сообщении.

Отмечается, что в возбуждении дела по жалобе Тихановской отказано ввиду неподведомственности (п. 1 ст. 245 ГПК). Кроме того, суд отказал в возбуждении дела экс-кандидатам в президенты Андрею Дмитриеву и Анне Канопацкой, которые также подавали жалобы о непризнании результатов выборов президента.

Ранее адвокат Максим Знак, представляющий интересы Тихановской, подал жалобу в Верховный суд о признании прошедших в стране выборов президента недействительными.

Ранее по теме: Представители Тихановской пожаловались в ВС на результаты выборов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных