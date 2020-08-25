Глава Минпросвещения рассказал об отказавшихся проводить школьные линейки регионах
Отказались от проведения масштабных праздничных линеек в школах 1 сентября 10 регионов России, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, передает пресс-служба СР.
«10 регионов отказались от масштабных линеек по понятным причинам, но они, в том числе и Москва, все равно организуют праздничные мероприятия, встречу первоклассников, знакомство со школой, т. е. создадут праздничную атмосферу», ‒ сказал Кравцов, уточнив, что все школы будут работать в очном режиме.
Минздрав проведет мониторинг здоровья учащихся с 1 по 14 сентября. Врачи будут осматривать детей, чтобы оперативно реагировать на ситуацию. «Если, не дай бог, какая-нибудь ситуация, школы закрывать не будем», ‒ отметил министр.
По его словам, 1 сентября в школы пойдут 17 млн детей, из них 1 900 000 ‒ первоклассников.