Глава Минпросвещения рассказал об отказавшихся проводить школьные линейки регионах

«10 регионов отказались от масштабных линеек по понятным причинам, но они, в том числе и Москва, все равно организуют праздничные мероприятия, встречу первоклассников, знакомство со школой, т. е. создадут праздничную атмосферу», ‒ сказал Кравцов, уточнив, что все школы будут работать в очном режиме.