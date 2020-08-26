СК завершил расследование аварии Boeing в Сочи

«Завершено расследование по уголовному делу в отношении Алексея Шнырева. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ)», – говорится в сообщении. Как отмечает в сообщении СК, дело направлено в Генпрокуратуру, после вынесения обвинительного заключения его направят в суд.