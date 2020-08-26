Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

СК завершил расследование аварии Boeing в Сочи

Ведомости

Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу в отношении командира самолета, выкатившегося в реку при посадке в Сочи в 2018 г., сообщается на сайте ведомства.

«Завершено расследование по уголовному делу в отношении Алексея Шнырева. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ)», – говорится в сообщении. Как отмечает в сообщении СК, дело направлено в Генпрокуратуру, после вынесения обвинительного заключения его направят в суд.

В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», прилетевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, после чего у лайнера загорелся левый двигатель.

На борту самолета находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа, 18 человек пострадали, в том числе трое детей. Погиб один сотрудник аэропорта, причиной смерти стал сердечный приступ.

По данным следствия, Шнырев проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации системы самолета, предупреждающие о прогнозируемом сдвиге ветра и запрещающие производить посадку воздушного судна. Шнырев должен был выполнить процедуру ухода на второй круг, отмечает следствие.

Собственнику самолета причинен ущерб на сумму около 615 млн руб., эксплуатанту лайнера – около 265 млн руб. и акционерному обществу «Международный аэропорт Сочи» – более 1,2 млн руб.

Ранее по теме: Следователи назвали возможные причины аварии с Boeing в Сочи

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных