СК завершил расследование аварии Boeing в Сочи
Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу в отношении командира самолета, выкатившегося в реку при посадке в Сочи в 2018 г., сообщается на сайте ведомства.
«Завершено расследование по уголовному делу в отношении Алексея Шнырева. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ)», – говорится в сообщении. Как отмечает в сообщении СК, дело направлено в Генпрокуратуру, после вынесения обвинительного заключения его направят в суд.
В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», прилетевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, после чего у лайнера загорелся левый двигатель.
На борту самолета находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа, 18 человек пострадали, в том числе трое детей. Погиб один сотрудник аэропорта, причиной смерти стал сердечный приступ.
По данным следствия, Шнырев проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации системы самолета, предупреждающие о прогнозируемом сдвиге ветра и запрещающие производить посадку воздушного судна. Шнырев должен был выполнить процедуру ухода на второй круг, отмечает следствие.
Собственнику самолета причинен ущерб на сумму около 615 млн руб., эксплуатанту лайнера – около 265 млн руб. и акционерному обществу «Международный аэропорт Сочи» – более 1,2 млн руб.