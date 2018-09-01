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Следователи назвали возможные причины аварии с Boeing в Сочи

Следователи рассматривают несколько версий случившегося после выкатывания Boeing авиакомпании «Ютэйр» за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи, сообщил Следственный комитет России. В качестве возможных причин рассматриваются ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия и неправильные действия наземных служб.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», прилетевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя.

Посадка самолета производилась в сложных метеоусловиях, сообщила Росавиация. В Сочи шел сильный дождь с порывами ветра. Экипаж не смог посадить самолет с первой попытки и вынужден был уйти на второй круг.

На борту самолета, по уточненным данным Росавиации, находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа (два пилота и четыре бортпроводника), 18 человек пострадали, в том числе трое детей. Погиб один сотрудник аэропорта, причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.

После аварии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователи допрашивают членов экипажа, сотрудников аэропорта и наземных служб. Признаны потерпевшими и допрошены некоторые пассажиры. Кроме того, в аэропорту Сочи, организациях авиакомпании «Ютэйр», а также в московском аэропорту «Внуково», откуда вылетел самолет, производится выемка документации.

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