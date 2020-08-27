В Минске напали на посольство правительства Ливии

«На посольство напали, когда я и еще один дипломат спали. Это было террористическое нападение на здание посольства, считающееся территорией Ливии. Они не были ливийцами», ‒ сообщил дипломат. По его словам, примерно 30 человек напали на посольство около шести утра. Нападавшие были вооружены болгарками, они перепрыгнули через забор, после чего попытались проникнуть в здание, пишет Tut.by.