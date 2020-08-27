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В Минске напали на посольство правительства Ливии

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Неизвестные напали на посольство непризнанного «восточного» правительства Ливии в Минске, сообщил «РИА Новости» его временный поверенный в делах в Белоруссии Мухаммад Стейта. 

«На посольство напали, когда я и еще один дипломат спали. Это было террористическое нападение на здание посольства, считающееся территорией Ливии. Они не были ливийцами», ‒ сообщил дипломат. По его словам, примерно 30 человек напали на посольство около шести утра. Нападавшие были вооружены болгарками, они перепрыгнули через забор, после чего попытались проникнуть в здание, пишет Tut.by.

К зданию прибыл ОМОН, пресек попытку штурма, проверил документы у тех, кто находился в здании. Получив распоряжение от руководства не вмешиваться в происходящее, бойцы ОМОНа покинули территорию посольства. По данным портала, в здании разбили стекло, выломали дверь. Самого временного поверенного пытались вытянуть из здания, но охранникам удалось его отбить.

В Ливии с 2014 г. продолжается гражданская война между ПНС во главе с президентом Файезом Сараджем и силами Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с генералом Халифой Хафтаром. ПНС контролирует столицу страны Триполи, близлежащие города и территории на западе, ЛНА ‒ восток и юг страны. Весной 2020 г. ЛНА предприняла неудачную попытку захватить Триполи. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных