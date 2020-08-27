В Минске напали на посольство правительства Ливии
Неизвестные напали на посольство непризнанного «восточного» правительства Ливии в Минске, сообщил «РИА Новости» его временный поверенный в делах в Белоруссии Мухаммад Стейта.
«На посольство напали, когда я и еще один дипломат спали. Это было террористическое нападение на здание посольства, считающееся территорией Ливии. Они не были ливийцами», ‒ сообщил дипломат. По его словам, примерно 30 человек напали на посольство около шести утра. Нападавшие были вооружены болгарками, они перепрыгнули через забор, после чего попытались проникнуть в здание, пишет Tut.by.
К зданию прибыл ОМОН, пресек попытку штурма, проверил документы у тех, кто находился в здании. Получив распоряжение от руководства не вмешиваться в происходящее, бойцы ОМОНа покинули территорию посольства. По данным портала, в здании разбили стекло, выломали дверь. Самого временного поверенного пытались вытянуть из здания, но охранникам удалось его отбить.
В Ливии с 2014 г. продолжается гражданская война между ПНС во главе с президентом Файезом Сараджем и силами Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с генералом Халифой Хафтаром. ПНС контролирует столицу страны Триполи, близлежащие города и территории на западе, ЛНА ‒ восток и юг страны. Весной 2020 г. ЛНА предприняла неудачную попытку захватить Триполи.