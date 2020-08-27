В результате обстрела автобуса под Харьковом погибли два человека
На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия был расстрелян автобус с людьми, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в Facebook.
«Только что под Харьковом заблокирован и расстрелян автобус с "Патриотами — за жизнь". Предварительно: двое убиты, один ранен и один похищен», — написал он.
Об инциденте также сообщил депутат Рады Илья Кива. По его словам, автобус расстреляли радикальные националисты.
В пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины заявили, что правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы, которая произошла в районе города Люботин Харьковской области. «На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении полиции в Facebook.