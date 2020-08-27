В МВД Украины не подтвердили гибель людей при стрельбе под Харьковом
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опроверг информацию о погибших при стрельбе на трассе Харьков ‒ Киев.
«Информация о гибели кого-либо из участников противостояния не соответствует действительности», ‒ написал Геращенко на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что конфликт произошел между двумя группами сторонников разных политических сил. В результате нападения на автобус одна из сторон нанесла ранения из травматического оружия двум гражданам. Еще один человек получил черепно-мозговую травму, уточнил представитель МВД. По его словам, нападавшие задержаны и находятся в Красноградском районе Харьковской области.
«Все лица, виновные в применении насилия, будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности», ‒ подчеркнул он.
Ранее о двух погибших и одном похищенном сообщал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Вадим Рабинович в Facebook. В пресс-службе областного управления национальной полиции Украины заявили, что правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы, которая произошла в районе города Люботин Харьковской области.