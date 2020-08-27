В МВД Украины не подтвердили гибель людей при стрельбе под Харьковом

Он сообщил, что конфликт произошел между двумя группами сторонников разных политических сил. В результате нападения на автобус одна из сторон нанесла ранения из травматического оружия двум гражданам. Еще один человек получил черепно-мозговую травму, уточнил представитель МВД. По его словам, нападавшие задержаны и находятся в Красноградском районе Харьковской области.