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В МВД Украины не подтвердили гибель людей при стрельбе под Харьковом

Ведомости

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опроверг информацию о погибших при стрельбе на трассе Харьков ‒ Киев.

«Информация о гибели кого-либо из участников противостояния не соответствует действительности», ‒ написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что конфликт произошел между двумя группами сторонников разных политических сил. В результате нападения на автобус одна из сторон нанесла ранения из травматического оружия двум гражданам. Еще один человек получил черепно-мозговую травму, уточнил представитель МВД. По его словам, нападавшие задержаны и находятся в Красноградском районе Харьковской области.

«Все лица, виновные в применении насилия, будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности», ‒ подчеркнул он.

Ранее о двух погибших и одном похищенном сообщал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Вадим Рабинович в Facebook. В пресс-службе областного управления национальной полиции Украины заявили, что правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы, которая произошла в районе города Люботин Харьковской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных