Всех задержанных в Белоруссии российских журналистов отпустили

27 августа около 20 российских журналистов из разных изданий были задержаны в Белоруссии во время акции протеста на площади Свободы в Минске. Позже пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова пояснила, что сотрудников СМИ задержали для проверки документов, и заверила, что затем их отпустят.