Всех задержанных в Белоруссии российских журналистов отпустили
Все доставленные в районное управление внутренних дел (РУВД) Белоруссии российские журналисты, 27 августа освещавшие протестные акции в Минске, отпущены, рассказали в пресс-службе посольства России в Белоруссии. По данным дипломатического ведомства, журналисты, работавшие без аккредитации, возвращаются в Россию.
«Российские журналисты, доставленные вчера в отделения милиции Минска, после проверки документов оперативно покинули данные учреждения. Сотрудники посольства отработали по каждому из этих эпизодов и встречали россиян (журналистов) непосредственно в самих РОВД», ‒ говорится в сообщении.
27 августа около 20 российских журналистов из разных изданий были задержаны в Белоруссии во время акции протеста на площади Свободы в Минске. Позже пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова пояснила, что сотрудников СМИ задержали для проверки документов, и заверила, что затем их отпустят.
Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, после объявления результатов выборов президента, в которых, по официальным данным, победил действующий глава республики Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов, в то время как кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%.