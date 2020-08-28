Лукашенко рассказал об обещании Путина по вакцине от коронавируса

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Ожидается, что массовое производство препарата может начаться в сентябре 2020 г. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран ‒ Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и ряд других государств.