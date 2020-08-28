Лукашенко рассказал об обещании Путина по вакцине от коронавируса
Президент России Владимир Путин пообещал, что Белоруссия первой получит российскую вакцину от коронавируса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Савушкин-Орша», сообщает «БелТА».
«Мне президент Путин пообещал, что первой будет Беларусь, если такое желание будет у нашего руководства», ‒ сказал Лукашенко.
Ранее Путин сообщил, что Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса. Ранее казахстанский государственный дистрибутор «СК-фармация» и Российский фонд прямых инвестиций подписали соглашение о выделении гарантированного объема российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний препарата, сообщала пресс-служба правительства Казахстана.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Ожидается, что массовое производство препарата может начаться в сентябре 2020 г. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран ‒ Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и ряд других государств.