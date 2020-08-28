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Лукашенко рассказал об обещании Путина по вакцине от коронавируса

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Президент России Владимир Путин пообещал, что Белоруссия первой получит российскую вакцину от коронавируса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Савушкин-Орша», сообщает «БелТА».

«Мне президент Путин пообещал, что первой будет Беларусь, если такое желание будет у нашего руководства», ‒ сказал Лукашенко.

Ранее Путин сообщил, что Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса. Ранее казахстанский государственный дистрибутор «СК-фармация» и Российский фонд прямых инвестиций подписали соглашение о выделении гарантированного объема российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний препарата, сообщала пресс-служба правительства Казахстана.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Ожидается, что массовое производство препарата может начаться в сентябре 2020 г. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран ‒ Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и ряд других государств.

Ранее по теме: Путин анонсировал поставки в Белоруссию российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных