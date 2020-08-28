СМИ сообщили о ДТП с автомобилем замминистра обороны Евкурова
Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров попал в ДТП, сообщает РЕН ТВ.
«Авария произошла на 1-й Дубровской улице», — передает телеканал. По его данным, Евкуров сидел на пассажирском кресле автомобиля. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Как сообщают «Известия», в результате ДТП пострадал ребенок в коляске, которого «задело» отброшенным от удара автомобилем.
Евкуров назначен на должность замминистра обороны России в 2019 году. Он курирует Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полетов авиации ВС РФ. С 2011 г. по 2019 Г. возглавлял республику Ингушетия.