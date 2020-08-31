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Минздрав назвал дату начала массовых поставок вакцины от коронавируса

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Первые поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» большими партиями начнутся в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре», – сказал Мурашко, отметив, что в первую очередь вакцина будет предоставлена медицинским работникам и педагогам. Сама вакцинация, напомнил министр, будет добровольной.

Более 2500 добровольцев из планируемых 40 000 набраны в группы для участия в третьем, пострегистрационном, этапе испытаний вакцины, добавил Мурашко.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Производить препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь. 27 августа Мурашко заявил, что вакцина начинает поступать в гражданский оборот. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных