Минздрав назвал дату начала массовых поставок вакцины от коронавируса

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Производить препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь. 27 августа Мурашко заявил, что вакцина начинает поступать в гражданский оборот. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».