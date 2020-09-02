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Россия договорилась с Индией о производстве вакцины от коронавируса

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Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство в год более 300 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает «РИА Новости» со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

«Индийские эксперты видели, что делает российская вакцина. Мы уже заключили производственное соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз российской вакцины в год», ‒ сказал Дмитриев в интервью телеканалу. Он добавил, что Индия может стать отличным центром для поставок вакцин со всего мира.

По словам Дмитриева, Россия ответила на все вопросы Индии по поводу вакцины и получила поддержку от индийских ученых. Он сообщил, что Россия получила запрос на более чем миллиард доз вакцины из разных стран мира. «На этой неделе мы начали 40 000 пострегистрационных исследований в России», ‒ сказал гендиректор РФПИ.

Он добавил, что производство вакцины совместно с Индией позволит поставлять ее во все страны мира. По словам Дмитриева, в Индии можно производить более 300 млн доз вакцины в год по «проверенной и безопасной технологии аденовируса человека». Ранее гендиректор РФПИ сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран, а Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По оценке Дмитриева, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 млн доз за год.

Ранее по теме: Казахстан договорился о поставке российской вакцины от коронавируса

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В конце августа Минздрав выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса. Выпускать препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь.

Ранее по теме: Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных