Россия договорилась с Индией о производстве вакцины от коронавируса

Он добавил, что производство вакцины совместно с Индией позволит поставлять ее во все страны мира. По словам Дмитриева, в Индии можно производить более 300 млн доз вакцины в год по «проверенной и безопасной технологии аденовируса человека». Ранее гендиректор РФПИ сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран, а Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По оценке Дмитриева, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 млн доз за год.