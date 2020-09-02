Россия договорилась с Индией о производстве вакцины от коронавируса
Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство в год более 300 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает «РИА Новости» со ссылкой на индийский телеканал NDTV.
«Индийские эксперты видели, что делает российская вакцина. Мы уже заключили производственное соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз российской вакцины в год», ‒ сказал Дмитриев в интервью телеканалу. Он добавил, что Индия может стать отличным центром для поставок вакцин со всего мира.
По словам Дмитриева, Россия ответила на все вопросы Индии по поводу вакцины и получила поддержку от индийских ученых. Он сообщил, что Россия получила запрос на более чем миллиард доз вакцины из разных стран мира. «На этой неделе мы начали 40 000 пострегистрационных исследований в России», ‒ сказал гендиректор РФПИ.
Он добавил, что производство вакцины совместно с Индией позволит поставлять ее во все страны мира. По словам Дмитриева, в Индии можно производить более 300 млн доз вакцины в год по «проверенной и безопасной технологии аденовируса человека». Ранее гендиректор РФПИ сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран, а Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По оценке Дмитриева, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 млн доз за год.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В конце августа Минздрав выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса. Выпускать препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь.