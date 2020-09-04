Россия и Белоруссия договорились об испытаниях вакцины от коронавируса
Россия и Белоруссия договорились о проведении совместных клинических испытаний российской вакцины против коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав республики.
«Стороны договорились о проведении в Беларуси клинических испытаний, а в дальнейшем ‒ о проведении мультицентровых исследований в нескольких лечебных учреждениях, что позволяет сократить сроки сбора необходимой информации для регистрации вакцины», ‒ говорится в сообщении белорусского ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса. В Минске подчеркнули, что станут первыми ее получателями. Позже о таком обещании российского лидера заявил сам Лукашенко, аргументировав качество российского препарата тем, что им уже привился ряд российских олигархов.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа, ее разработали в Центре им. Гамалеи. Ожидается, что массовое производство препарата может начаться в сентябре 2020 г. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла и Казахстан.