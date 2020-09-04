Россия и Белоруссия договорились об испытаниях вакцины от коронавируса

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса. В Минске подчеркнули, что станут первыми ее получателями. Позже о таком обещании российского лидера заявил сам Лукашенко, аргументировав качество российского препарата тем, что им уже привился ряд российских олигархов.