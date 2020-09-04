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Россия и Белоруссия договорились об испытаниях вакцины от коронавируса

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Россия и Белоруссия договорились о проведении совместных клинических испытаний российской вакцины против коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав республики.

«Стороны договорились о проведении в Беларуси клинических испытаний, а в дальнейшем ‒ о проведении мультицентровых исследований в нескольких лечебных учреждениях, что позволяет сократить сроки сбора необходимой информации для регистрации вакцины», ‒ говорится в сообщении белорусского ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса. В Минске подчеркнули, что станут первыми ее получателями. Позже о таком обещании российского лидера заявил сам Лукашенко, аргументировав качество российского препарата тем, что им уже привился ряд российских олигархов.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа, ее разработали в Центре им. Гамалеи. Ожидается, что массовое производство препарата может начаться в сентябре 2020 г. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла и Казахстан.

Ранее по теме: Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных