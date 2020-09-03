Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от коронавируса

В конце августа Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию российской вакцины «Спутник V». В Минске подчеркнули, что станут первыми ее получателями. Позже о таком обещании российского лидера заявил сам Лукашенко, аргументировав качество российского препарата тем, что им уже привился ряд российских олигархов. Известно, что прививку уже сделали некоторые высокопоставленные российские чиновники, в частности министр промышленности и торговли Денис Мантуров и вице-премьер Марат Хуснуллин. О планах вакцинации говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.