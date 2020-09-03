Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от коронавируса
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко испытает на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает «БелТА».
«Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо», ‒ сказал Мишустин. Премьер уже переболел коронавирусом в мае, а белорусский президент ‒ в июле.
В конце августа Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию российской вакцины «Спутник V». В Минске подчеркнули, что станут первыми ее получателями. Позже о таком обещании российского лидера заявил сам Лукашенко, аргументировав качество российского препарата тем, что им уже привился ряд российских олигархов. Известно, что прививку уже сделали некоторые высокопоставленные российские чиновники, в частности министр промышленности и торговли Денис Мантуров и вице-премьер Марат Хуснуллин. О планах вакцинации говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса «Спутник V», об этом заявил 11 августа президент страны Владимир Путин. Выпускать препарат начали 15 августа. Первые поставки вакцины начнутся в сентябре.