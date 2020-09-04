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Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине от COVID-19

Ведомости

Публикация в журнале The Lancet материалов об исследовании вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, означает высокий уровень доверия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире «Россия 1».

«Каждая статья, которая публикуется, обязательно проходит рецензию наиболее значимых и наиболее грамотных экспертов в этой области. Публикация в Lancet — это всегда высокий уровень доверия. Поэтому я считаю, что и все международное сообщество считает, что публикация в Lancet — это признак качества публикуемого материала», — цитирует «РИА Новости» Мурашко.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр Гамалеи объявили о публикации в журнале The Lancet научной статьи о результатах первой и второй фаз клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Россия стала первой страной, которая разработала вакцину от коронавируса. О ее регистрации 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Ожидается, что массовое производство препарата может начаться в сентябре 2020 г.

Ранее по теме: Разработчики опубликовали результаты исследований вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных