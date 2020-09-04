Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине от COVID-19
Публикация в журнале The Lancet материалов об исследовании вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, означает высокий уровень доверия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире «Россия 1».
«Каждая статья, которая публикуется, обязательно проходит рецензию наиболее значимых и наиболее грамотных экспертов в этой области. Публикация в Lancet — это всегда высокий уровень доверия. Поэтому я считаю, что и все международное сообщество считает, что публикация в Lancet — это признак качества публикуемого материала», — цитирует «РИА Новости» Мурашко.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр Гамалеи объявили о публикации в журнале The Lancet научной статьи о результатах первой и второй фаз клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Россия стала первой страной, которая разработала вакцину от коронавируса. О ее регистрации 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Ожидается, что массовое производство препарата может начаться в сентябре 2020 г.