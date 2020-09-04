Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине от COVID-19

«Каждая статья, которая публикуется, обязательно проходит рецензию наиболее значимых и наиболее грамотных экспертов в этой области. Публикация в Lancet — это всегда высокий уровень доверия. Поэтому я считаю, что и все международное сообщество считает, что публикация в Lancet — это признак качества публикуемого материала», — цитирует «РИА Новости» Мурашко.