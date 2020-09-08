В России за сутки выявили 5099 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5099 новых заболевших коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 035 789. Умерли за сутки 122 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 993.