В России за сутки выявили 5099 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5099 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 122 пациента, продолжают лечение более 167 000 человек
В России за сутки выявили 5099 новых заболевших коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 035 789. Умерли за сутки 122 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 993.
7 сентября оперштаб сообщил о 5185 новых заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 6772 человека. Общее число выздоровевших выросло до 850 049 человек. Продолжают лечение 167 747 человек.
В Москве за сутки выявлено 695 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1250 пациентов, скончались 16 человек. Всего в Москве выявлено 267 742 заболевших.
В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+210), Ростовская (+147) и Нижегородская (+146) области, Подмосковье (+135). В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (267 742), Московская область (69 500) и Санкт-Петербург (38 218).