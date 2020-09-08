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В России за сутки выявили 5099 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 122 пациента, продолжают лечение более 167 000 человек
Дарина Бухарова
MAXIM SHIPENKOV / EPA / TASS

В России за сутки выявили 5099 новых заболевших коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 035 789. Умерли за сутки 122 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 993.

7 сентября оперштаб сообщил о 5185 новых заболевших.

За сутки в России полностью выздоровели 6772 человека. Общее число выздоровевших выросло до 850 049 человек. Продолжают лечение 167 747 человек.

В Москве за сутки выявлено 695 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1250 пациентов, скончались 16 человек. Всего в Москве выявлено 267 742 заболевших.

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В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+210), Ростовская (+147) и Нижегородская (+146) области, Подмосковье (+135). В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (267 742), Московская область (69 500) и Санкт-Петербург (38 218).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных