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Потребителям в России присудили 53 млрд рублей в 2019 году

Ведомости

Российские суды в 2019 г. удовлетворили требований по искам о защите прав потребителей на сумму более 53 млрд руб. Об этом рассказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев в ходе онлайн-выступления на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС.

Лебедев выступил на форуме с докладом о защите прав потребителей в современных экономических условиях, передает ТАСС. По приведенным им в докладе данным, суды России рассмотрели в 2019 г. 428 800 дел о защите прав потребителей, требования потребителей были удовлетворены в 85% дел (363 100). «В пользу потребителей в 2019 г. присуждено свыше 53 млрд», ‒ сказал председатель Верховного суда России.

По его словам, большинство дел о защите прав потребителей составляют споры, связанные с оказанием финансовых услуг (246 600 дел, или 58% дел этой категории). При этом в пользу потребителей суды вынесли решения по 86% требований. За нарушения прав потребителей с финансовых организаций суды взыскали порядка $370 млн. В докладе Лебедева отмечается, что за последние 10 лет число ежегодно поступающих в суды дел о защите прав потребителей увеличилось в 1,5 раза (с 286 600 в 2010 г.), а присужденная судами потребителям сумма ‒ более чем вдвое (с 23 млрд в 2010 г.).

Форум председателей верховных судов БРИКС проходит 8 сентября в формате видеоконференции. Он организован в связи с председательством Российской Федерации в объединении БРИКС в 2020 г. На форуме обсуждаются как защита прав потребителей, так и защита экономических интересов хозяйствующих субъектов мерами административного судопроизводства. В числе участников председатели верховных судов Бразилии, Индии, КНР и ЮАР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных