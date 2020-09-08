Потребителям в России присудили 53 млрд рублей в 2019 году
Российские суды в 2019 г. удовлетворили требований по искам о защите прав потребителей на сумму более 53 млрд руб. Об этом рассказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев в ходе онлайн-выступления на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС.
Лебедев выступил на форуме с докладом о защите прав потребителей в современных экономических условиях, передает ТАСС. По приведенным им в докладе данным, суды России рассмотрели в 2019 г. 428 800 дел о защите прав потребителей, требования потребителей были удовлетворены в 85% дел (363 100). «В пользу потребителей в 2019 г. присуждено свыше 53 млрд», ‒ сказал председатель Верховного суда России.
По его словам, большинство дел о защите прав потребителей составляют споры, связанные с оказанием финансовых услуг (246 600 дел, или 58% дел этой категории). При этом в пользу потребителей суды вынесли решения по 86% требований. За нарушения прав потребителей с финансовых организаций суды взыскали порядка $370 млн. В докладе Лебедева отмечается, что за последние 10 лет число ежегодно поступающих в суды дел о защите прав потребителей увеличилось в 1,5 раза (с 286 600 в 2010 г.), а присужденная судами потребителям сумма ‒ более чем вдвое (с 23 млрд в 2010 г.).
Форум председателей верховных судов БРИКС проходит 8 сентября в формате видеоконференции. Он организован в связи с председательством Российской Федерации в объединении БРИКС в 2020 г. На форуме обсуждаются как защита прав потребителей, так и защита экономических интересов хозяйствующих субъектов мерами административного судопроизводства. В числе участников председатели верховных судов Бразилии, Индии, КНР и ЮАР.