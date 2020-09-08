Потребителям в России присудили 53 млрд рублей в 2019 году

По его словам, большинство дел о защите прав потребителей составляют споры, связанные с оказанием финансовых услуг (246 600 дел, или 58% дел этой категории). При этом в пользу потребителей суды вынесли решения по 86% требований. За нарушения прав потребителей с финансовых организаций суды взыскали порядка $370 млн. В докладе Лебедева отмечается, что за последние 10 лет число ежегодно поступающих в суды дел о защите прав потребителей увеличилось в 1,5 раза (с 286 600 в 2010 г.), а присужденная судами потребителям сумма ‒ более чем вдвое (с 23 млрд в 2010 г.).