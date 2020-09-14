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Союз архитекторов отменил конкурс на реиспользование Мавзолея Ленина

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Союз архитекторов России решил отменить конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на президента союза Николая Шумакова.

«Мы приняли решение закрыть этот конкурс. Настолько много негатива, так все переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться», — сказал Шумаков. Он отметил, что изначально планировалось провести конкурс только на тот случай, если тело Ленина будет вынесено.

«Но при нашей жизни это не случится, поэтому мы решили подождать. В следующей жизни мы объявим этот конкурс», — отметил глава союза, добавив, что в ближайшие несколько лет этот конкурс точно проводится не будет.

Ранее союз предложил архитекторам, художникам, а также гражданам России и СНГ разработать фор-эскиз проекта реиспользования Мавзолея в качестве филиала Музея русской архитектуры и организовать маршрут, связывающий Мавзолей со зданием музея. В организации подчеркнули, что приветствуют и другие идеи использования Мавзолея.

Ранее по теме: В России объявили конкурс на реиспользование Мавзолея Ленина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных