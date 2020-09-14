Союз архитекторов отменил конкурс на реиспользование Мавзолея Ленина
Союз архитекторов России решил отменить конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на президента союза Николая Шумакова.
«Мы приняли решение закрыть этот конкурс. Настолько много негатива, так все переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться», — сказал Шумаков. Он отметил, что изначально планировалось провести конкурс только на тот случай, если тело Ленина будет вынесено.
«Но при нашей жизни это не случится, поэтому мы решили подождать. В следующей жизни мы объявим этот конкурс», — отметил глава союза, добавив, что в ближайшие несколько лет этот конкурс точно проводится не будет.
Ранее союз предложил архитекторам, художникам, а также гражданам России и СНГ разработать фор-эскиз проекта реиспользования Мавзолея в качестве филиала Музея русской архитектуры и организовать маршрут, связывающий Мавзолей со зданием музея. В организации подчеркнули, что приветствуют и другие идеи использования Мавзолея.