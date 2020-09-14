Союз архитекторов отменил конкурс на реиспользование Мавзолея Ленина

«Мы приняли решение закрыть этот конкурс. Настолько много негатива, так все переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться», — сказал Шумаков. Он отметил, что изначально планировалось провести конкурс только на тот случай, если тело Ленина будет вынесено.