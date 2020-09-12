В России объявили конкурс на ре-использование Мавзолея Ленина

«Нахождение вождя Великой Октябрьской социалистической революции В. И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации "вечной памяти" и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя», ‒ говорится в положении к конкурсу.