В России объявили конкурс на ре-использование Мавзолея Ленина
Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади, сообщается на сайте организации.
«Нахождение вождя Великой Октябрьской социалистической революции В. И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации "вечной памяти" и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя», ‒ говорится в положении к конкурсу.
В организации отметили, что целью конкурса является создание банка идей по ре-использованию Мавзолея. В Союзе архитекторов считают, что Мавзолей будет целесообразно преобразовать в филиал Музея русской архитектуры на улице Воздвиженка. Филиал можно посвятить истории проектирования и строительства фанерной, деревянной и гранитной версий Мавзолея, добавили в организации.
Союз архитекторов предложил архитекторам, художникам, а также гражданам России и СНГ разработать фор-эскиз проекта ре-использования Мавзолея в качестве филиала музея и организовать маршрут, связывающий Мавзолей со зданием музея. В организации подчеркнули, что приветствуют и другие идеи ре-использования Мавзолея.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что тело Ленина следует оставить в Мавзолее, поскольку в России «есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу и достижения советских лет».