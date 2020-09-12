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В России объявили конкурс на ре-использование Мавзолея Ленина

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Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади, сообщается на сайте организации.

«Нахождение вождя Великой Октябрьской социалистической революции В. И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации "вечной памяти" и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя», ‒ говорится в положении к конкурсу.

В организации отметили, что целью конкурса является создание банка идей по ре-использованию Мавзолея. В Союзе архитекторов считают, что Мавзолей будет целесообразно преобразовать в филиал Музея русской архитектуры на улице Воздвиженка. Филиал можно посвятить истории проектирования и строительства фанерной, деревянной и гранитной версий Мавзолея, добавили в организации.

Союз архитекторов предложил архитекторам, художникам, а также гражданам России и СНГ разработать фор-эскиз проекта ре-использования Мавзолея в качестве филиала музея и организовать маршрут, связывающий Мавзолей со зданием музея. В организации подчеркнули, что приветствуют и другие идеи ре-использования Мавзолея.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что тело Ленина следует оставить в Мавзолее, поскольку в России «есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу и достижения советских лет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных