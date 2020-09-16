Трамп заявил о скором появлении вакцины от коронавируса в США

«Если вы хотите знать правду, предыдущая администрация, возможно, потратила бы годы, чтобы получить вакцину из-за FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) и всех одобрений. И мы в течение нескольких недель получим его, вы знаете, может быть, через три недели, через четыре недели», – сказал Трамп.