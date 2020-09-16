Трамп заявил о скором появлении вакцины от коронавируса в США
США могут получить вакцину от коронавируса через три – четыре недели, сообщил телеканал ABC со ссылкой на слова президента США Дональда Трампа.
«Если вы хотите знать правду, предыдущая администрация, возможно, потратила бы годы, чтобы получить вакцину из-за FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) и всех одобрений. И мы в течение нескольких недель получим его, вы знаете, может быть, через три недели, через четыре недели», – сказал Трамп.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку, сообщал оперштаб Москвы.
При этом в США ранее заявили, что не примут результатов испытаний российской вакцины от коронавируса. Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью газете Politico говорил, что с оптимизмом надеется на готовность американской вакцины от коронавируса к осени 2020 г.