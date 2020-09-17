Трамп назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в США
Распространение вакцины от коронавируса в США планируется в октябре, заявил президент США Дональд Трамп, его цитирует CNBC.
«Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре», – заявил Трамп. Президент уточнил, что распространение вакцины может пройти в середине октября или немного позже. При неудачном развитии событий вакцина может поступить в штаты в ноябре или декабре.
Трамп также назвал ошибочными слова директора федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберта Редфилда о том, что вакцина станет общедоступной только ко второй половине 2021 г. По словам президента, он созвонился с Редфилдом, и тот не подтвердил ему эту информацию. К концу 2020 г. планируется произвести 100 млн доз вакцины, сообщил он.
Ранее Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в США через три – четыре недели.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса.
При этом в США ранее заявили, что не примут результатов испытаний российской вакцины от коронавируса. Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью газете Politico говорил, что с оптимизмом надеется на готовность американской вакцины от коронавируса к осени 2020 г.