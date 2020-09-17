Трамп назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в США

«Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре», – заявил Трамп. Президент уточнил, что распространение вакцины может пройти в середине октября или немного позже. При неудачном развитии событий вакцина может поступить в штаты в ноябре или декабре.